Долгополов обыграл серба Троицки и вышел в 1/8 финала US Open

В Нью-Йорке завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором украинец Александр Долгополов обыграл Виктора Троицки из Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась в трех партиях - 6:1, 6:0, 6:4.

Читайте такжеСвитолина и Долгополов вышли в третий круг теннисного US OpenНаш спортсмен в "спринтерском" темпе, за 45 минут, буквально смял с пути своего соперника в первых двух сетах, позволив тому выиграть лишь один гейм в стартовом сете.

А в третьей партии соперники играли приблизительно на равных, обменявшись в середине сета брейками. Решающим в партии и матче стал второй брейк украинца при счете 4:4. В 10-м и заключительном гейме на своей подаче наш спортсмен проигрывал 0:30 и 15:40, но сумел отыграть отставание, заработал матчбол и довел игру до победы.

Позже сегодня свой матч третьего круга одиночного разряда проведет Элина Свитолина.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США в нынешнем году проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Ранее из бортьбы в женском одиночном разряде выбыли Леся Цуренко (в первом круге) и Екатерина Козлова (во втором).