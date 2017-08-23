Женская команда по фехтованию на шпагах принесла Украине шестое золото Универсиады

В Тайбэе завершились командные соревнования женщин-шпажисток в рамках турнира по фехтованию Универсиады-2017, где победу одержала сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали в составе Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова, Юлия Свистил и Джоан Фейби Бежура.

Наши шпажистки поочередно победили команды Японии (45:26), Швейцарии (45:33), Польши (45:38), а в решающем поединке в напряженнейшей борьбе оказались сильнее команды США - 45:44.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей - 17 наград. Команда находится на 6-м месте в общекомандном зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада-2017 в Тайбэе проходит с 19 по 30 августа.