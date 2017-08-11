Свитолина разгромила Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

В Торонто (Канада) в ночь на пятницу состоялся матч 1/8 финала теннисного турнира Rogers Cup, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс из США - 6:2, 6:1, сообщает официальный сайт турнира.

Матч продолжался ровно 1 час.

За это время украинка ни разу не дала возможности усомниться в своем перевесе. Наша спортсменка постоянно вела в счете и отдала американской теннисистке лишь три гейма.

В четвертьфинале, в ночь на субботу, Свитолина сыграет с Гарбинье Муурузой из Испании.

Rogers Cup проходит в Торонто с 5 по 13 августа и является одним из этапов подготовки к соревнованию "Большого Шлема" - Открытому чемпионату США по теннису.