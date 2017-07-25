Сборная Украины по пауэрлифтингу на Всемирных Играх завоевала золото и бронзу с еще одним мировым рекордом

Сборная Украины завоевала золото и бронзу на соревнованиях по пауэрлифтингу на Всемирных Играх во Вроцлаве. При этом наш спортсмен установил новое мировое достижение. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Сергей Белый стал чемпионом Игр. Украинский тяжеловес по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании - 407,5 кг, жиме лежа - 297,5, и становой тяге - 375). Это новый мировой рекорд!

Читайте такжеУкраинцы завоевали серебро и бронзу в пауэрлифтинге на Всемирных Играх, установив два мировых рекордаДругой наш соотечественник Дмитрий Семененко в этой же категории завоевал бронзу. Сумма Дмитрия - 1042 кг (432 кг + 280 кг + 330 кг).

Серебряная медаль досталась россиянину Дмитрию Инзаркину.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем украинские представители пауэрлифтинга завоевали также серебро и бронзу в среднем весе. К тому же, Владимир Рысев и Андрей Наньев установили рекорды мира.

Украинская сборная представлена в 20 видах спорта, и по итогам пяти дней Всемирных Игр имеет в своем активе уже 15 медалей - 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых.

В общем зачете наши атлеты замыкают первую 10-ку стран.