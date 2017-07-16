Федерер выиграл Уимблдонский турнир в восьмой раз в карьере

В предместье Лондона завершился финальный матч Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, где швейцарец Роджер Федерер одержал победу над Марином Чиличем из Хорватии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счето 6:3, 6:1, 6:4.

Игра длилась всего 1 час 41 минуту.

Читайте такжеИспанка Гарбинье Мугуруса выиграла в финале Уимблдона у американки Венус УильямсНа протяжении всего матча швейцарец имел полное преимущество и не позволил усомниться в своем превосходстве. В частности, в третье сете, который получился самым равным, Роджер при счете 3:3 выиграл два гейма подряд, а затем сумел удержать свое преимущество в решающем 10-м гейме.

Таким образом, Федерер одержал восьмую победу в карьере на Уимблдонском турнире, став рекордсменом по этому показателю. В частности, он обошел американца Пита Сампраса, у которого семь титулов в период с 1993 по 2000 годы.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2017 проходил с 3 по 16 июля.