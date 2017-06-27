Знаменитая теннисистка Серена Уильямс на седьмом месяце беременности сфотографировалась без одежды

17:39, 27 июня 2017
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Американка также рассказала о своих переживаниях после новости о своей беременности.

Серена Уильямс / Sport-xl

Чемпионку сфотографировала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц. Об этом сообщает poradnykzhinky.com.

Напомним, 35-летняя теннисистка ждет своего первого ребенка с женихом Алексисом Оганяняном.

Серена Уильямс вспоминает, что сначала была шокирована новостью о беременности.

"Я увидела двойную полоску - и мое сердце упало. Как и в буквальном смысле полоска упала. Боже мой, этого не может быть - я должна участвовать в турнирах. Как я сыграю на Australian Open? Я планировала победу на Уимблдоне в этом году", - призналась теннисистка.

Ярмарка Тщеславия

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Теги: #теннис#Серена Уильямс беременна