Высоцкая выиграла вторую золотую медаль чемпионата Украины-2017 по велоспорту

В Буковеле завершился предпоследний день чемпионата Украины по велоспорту, где Евгения Высоцкая выиграла вторую золотую медаль - в групповой гонке, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации велоспорта Украины.

Спортсменкам предстояло проехать 90 километров (5 кругов по 18 километров). С учетом сложности трассы такая длина выглядела оптимальной. Еще до старта гонки было очевидно, что за победу будут бороться три гонщицы: действующая чемпионка Евгения Высоцкая, а также Татьяна Рябченко и Анна Соловей. Они заняли пьедестал почета и в прошлом году, и уже в этом году на гонке с раздельного старта во вторник.

Тем не менее, Анна Соловей заняла лишь 6-е место. «Чувствовала себя сегодня похуже, чем во вторник. На первом круге у меня был прокол, но на самом деле это никак не сказалось на итоговом результате. Просто не потянула, первые 5 спортсменок были сильнее. День на день не приходится. Скоро поеду на многодневку в Чехии, там будет разделка. Может быть сумею показать хороший результат» - прокомментировала свое выступление призерка чемпионата мира-2014 Анна Соловей.

Ну а за золото ожидаемо развернулась борьба между Евгенией Высоцкой и Татьяной Рябченко. На третьем круге они уехали ото всех и стало ясно, что именно они разыграют золото. В прошлом году Высоцкой удалось уехать от Рябченко на последнем подъеме и финишировать в гордом одиночестве. В этом году Татьяна сумела ответить на все атаки многоопытной Высоцкой и на вершине подъема они были вместе. Так вдвоем они и приехали на финиш, но там Высоцкая лучше вошла в последний поворот и это и принесло ей победу. Евгения Высоцкая второй год подряд становится абсолютной чемпионкой в Буковеле, выиграв и разделку и групповую гонку!

Впрочем, по словам Татьяны Рябченко не всё на финише было так однозначно: «Перед финишем Евгения Высоцкая занималась кроссингом, перекрывала мне траекторию, я не могла ее обойти ни справа, ни слева. Пусть судьи решают, было это в рамках правил или нет. А так гонкой я довольна. В отличии от прошлого года, когда она уехала от меня на финальном подъеме, в этот раз я сумела удержаться. Высоцкая – сильная горная гонщица, ну так и я не слабая. Хотя на самом деле я сейчас еще не в 100% готовности. Планирую быть на пике где-то через неделю, когда выйду на старт женской версии Джиро Д`Италия. Я уже несколько раз была там 12-й, в этот раз твердо намерена попасть в ТОП-10 общего зачета. Что касается чемпионата Украины в Буковеле, то трасса, действительно, очень сложная. Ни на одном национальном чемпионате в Европе нет таких трасс. Когда я возвращаюсь в свою команду (Татьяна Рябченко с этого года выступает за бельгийскую команду Lensworld – Kuota – прим.) и рассказываю какие подъемы нам приходится преодолевать, причем по 5-6 раз, то они пребывают просто в шоке от этого».

Третье место заняла Ольга Шекель, для нее это первый подиум чемпионатов Украины и на финише она выглядела счастливее всех: «В самом начале гонки у меня случился прокол и мне пришлось догонять. Но большой проблемы это не составило. От тренера я получила указание ехать в отрыв, чтобы вынуждать соперниц догонять меня и тратить силы. Таким образом я работала на Татьяну Рябченко. Считаю, что получилось неплохо. Ну и конечно для меня лично третье место - большое достижение. Тем более я не являюсь горной гонщицей, не прохожу какой-либо специальной горной подготовки. Но сегодня чувствовала себя очень хорошо и очень рада, что на такой тяжелой трассе сумела взять бронзу».

Также сегодня состоялась гонка и у девушек-юниорок и вновь очень уверенную победу с большим запасом одержала Ольга Кулинич, которая на данный момент является абсолютно сильнейшей юниоркой страны.

Результаты групповой гонки у женщин:

Евгения Высоцкая (Одесская обл.) – 3:27:45

Татьяна Рябченко (Житомирская обл.) + 0.05

Ольга Шекель (Житомирская обл.) +4:05