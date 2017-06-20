Спортсменка из Житомирской области завоевала І место на чемпионате Украины по спортивной ходьбе

Спортсменка, Тамара Гаврилюк, которая представляла Житомирскую область, завоевала І место среди молодежи на чемпионате Украины по спортивной ходьбе на 20 км.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении чемпионат проходил 17 июня в Сумах.

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Соревнования чемпионата Украины стали последним этапом отбора в состав сборной команды Украины для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года.

"Тамара Гаврилюк (Стасюк), которая представляда Житомирскую СДЮСШОР (тренер Андрей Чернов) завоевала І место среди молодежи и III место среди взрослых на дистанции 20 км (по спортивной ходьбе ) с результатом 1:37.28,0.",- сообщают в ОГА.

Как сообщал УНИАН, житомирские паралимпийцы завоевали 5 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике: 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.