Сноубордист Мостовенко стал молодым послом Украины на Олимпийском фестивале-2017

Молодым амбассадором сборной Украины на ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который в июле этого года пройдет в венгерском Дьоре, по предложению НОК Украины, стал серебряный призер ЕЮОФ-2017 по сноубордингу Глеб Мостовенко, сообщает пресс-служба НОК.

Во время Фестиваля Глеб, не смотря на свой юный возраст, проявил себя настоящим лидером с хорошими коммуникационными навыками, которые не остались не замеченными как организаторами, так и Олимпийской командой Украины.

Впервые во время XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) 2017 года, который проходил в турецком Эрзуруме, был запущен пилотный проект «Молодой посол».

Это образовательный проект, цель которого - укрепление олимпийских ценностей в соответствии с Олимпийской стратегии-2020, распространение олимпийских идеалов на основе образования, а также поощрения молодежи к взаимодействию друг с другом.

Послы будут получать образование через сеть Интернет в соответствии созданной учебной платформе при непосредственном участии представителей Комиссии ЕОК «Олимпийская наследие и культура» и Комиссии атлетов Европейских Олимпийских Комитетов. Первый вебинар будет проведен 7 июня, а следующие два – 21 июня и 12 июля текущего года.