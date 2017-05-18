Свитолина вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Риме

В Риме завершился матч третьего круга теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолина обыграла немку Мону Бартель, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:0, 6:0.

Немка уверенно провела первый сет, сделав лишний брейк на подаче украинки в середине первой партии. Но, после выиграша партии она резко сдала и проиграла 12 геймов подряд.

Таким образом, наша теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований серии Premier 5.

В четвертьфинале украинка сыграет с победителем пары Тимеа Бачински - Каролина Плишкова.

Как сообщал УНИАН, турнир в Риме проходит с 10 по 21 мая.