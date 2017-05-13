Украинка Харлан победила российскую олимпийскую чемпионку и выиграла этап Кубка мира по фехтованию
21:46, 13 мая 2017Другое
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Наша спортсменка выступила впервые после операции на плече и длительного восстановления.
Харлан выиграла соревнования в Тунисе / REUTERS
В Тунисе завершился личный турнир саблисток в рамках этапа Кубка мира по фехтованию, где победу одержала украинка Ольга Харлан, сообщает официальный сайт соревнований.
Эта победа ценна еще и тем, что наша спортсменка выступила впервые после операции на плече и длительного восстановления.
Харлан уверенно прошла предварительные раунды соревнований, в 1/4 финала победила Лючию Мартин-Португес (15:10), в полуфинале была сильнее олимпийской чемпионки Яны Егорян из России (15:12), а в финале одолела Анну Мартон из Венгрии - 15:12.
В воскресенье. 14 мая, в Тунисе состоятся командные соревнования.
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