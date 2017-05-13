Украинка Харлан победила российскую олимпийскую чемпионку и выиграла этап Кубка мира по фехтованию

В Тунисе завершился личный турнир саблисток в рамках этапа Кубка мира по фехтованию, где победу одержала украинка Ольга Харлан, сообщает официальный сайт соревнований.

Эта победа ценна еще и тем, что наша спортсменка выступила впервые после операции на плече и длительного восстановления.

Харлан уверенно прошла предварительные раунды соревнований, в 1/4 финала победила Лючию Мартин-Португес (15:10), в полуфинале была сильнее олимпийской чемпионки Яны Егорян из России (15:12), а в финале одолела Анну Мартон из Венгрии - 15:12.

В воскресенье. 14 мая, в Тунисе состоятся командные соревнования.