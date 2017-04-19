Легендарная теннисистка Серена Уильмс объявила о своей беременности

Лучшая и самая титулованная теннисистка мира американка Серена Уильямс объявила о своей беременности.

Об этом в среду, 19 апреля, со ссылкой на Snapchat спортсменки сообщил Sports Illustrated.

35-летняя Уильямс выложила на своей странице в Snapchat фотографию с округлившимся животом и подписью «20 недель».

В декабре 2016 года спортсменка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном. Ее жених — один из основателей Reddit.

В последний раз американка играла в официальных турнирах в январе, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Со следующей недели она вернется на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которую в данный момент занимает немка Ангелик Кербер.

Серена Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).