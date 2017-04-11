Мужская сборная Украины по теннису опустилась на 10 мест в рейтинге Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису опустилась в новом рейтинге Кубка Дэвиса на 10 мест, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда переместилась с 23-го на 33-е место.

На счету сборной Украины 1037,5 балла.

В минувшие выходные сборная Украины проиграла команде Португалии в матче Первой группы Евро-Африканской зоны (второй по значимости дивизион после Мировой группы) со счетом 1:4. В составе команды по разным причинам отсутствовали все три лидера - Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко. В связи с этим капитан сборной Украины Андрем Медведев вынужден был собрать экспериментальный состав, который не смог на равных противостоять лидерам сборной Португалии.

Как сообщал УНИАН, в сентябре нашу команду ждет противостояние со сборной Израиля за право остаться в Первой группе Евро-Африкансокй зоны. В случае поражения от израильтян у украинцев будет еще один шанс остаться во втором по значимости дивизионе - в игре против неудачника матча Австрия - Румыния

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных

1 (1). Аргентина — 26920,00

2 (2). Великобритания — 23809,07

3 (3). Франция – 17743,75

4 (5). Бельгия – 16030,00

5(4). Хорватия – 13596,26

6(6). Швейцария – 12025,00

7(8). Австралия – 11200,00

8(9). Сербия – 10625,00

9(7). Чехия – 8562,5

10(10). Италия – 6783,13 …

32 (22). Украина – 1037,5