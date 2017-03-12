Долгополов снялся с турнира в Индиан-Уэллсе после выигранного первого сета в матче 2-го круга

В американском Индиан-Уэллсе досрочно завершился матч 2-го круга теннисного турнира BNP Paribas в мужском одиночном разряде, в котором Александр Долгополов в начале второй партии прекратил борьбу из-за травмы ноги в игре с Филиппом Кольшрайбером из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась при счете 7:6 (7:3), 1:1.

Соперники успели провести на корте 1 час 07 минут.

За это время Долгополов выиграл первый сет равного матча, где он добыл победу на тай-брейке со счетом 7:3. После этого, во второй партии, соперники успели обменяться выигранными геймами - 1:1. При этом, каждый из них выиграл на подаче соперника.

Матч был прерван из-за травмы ноги у Долгополова. Та же проблема ранее помешала нашему спортсмену завершить матч 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, в турнирной сетке в Индиан-Уэллсе осталась единственная представительница Украины Элина Свитолина, которая уже дошла до 3-го круга соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга турнира проиграли Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко, а в квалификации выбыли из борьбы Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.