Верняев завоевал серебро на открытом Кубке Америки по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Олег Верняев с общей суммой баллов 85.699 занял второе место в многоборье на соревнованиях открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85.931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84.398).

Соревнования в Америке стали подготовительными к новому сезону-2017.