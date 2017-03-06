Верняев завоевал серебро на открытом Кубке Америки по спортивной гимнастике
15:04, 06 марта 2017Другое
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Украинский олимпийский чемпион занял второе место на соревнованиях в Ньюарке (Нью-Джерси).
Верняев занял второе место на соревнованиях в США / Reuters
Украинский гимнаст Олег Верняев с общей суммой баллов 85.699 занял второе место в многоборье на соревнованиях открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85.931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84.398).
Соревнования в Америке стали подготовительными к новому сезону-2017.
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