Александра Хоменец стала призером на первенстве мира.

Александра Хоменец и Магомед Закариев добыли для Украины бронзовые награды на чемпионате мира по вольной борьбе.

На первенстве мира в Осло (Норвегия) 18-летняя Хоменец выступала в весовой категории до 55 кг. Украинка проиграла японке Цугуми Сакураи (4:10), но в утешительном турнире одолела польку Роксану Засину (8:6) и получила право соревноваться за бронзу.

В схватке за медаль Александра победила двукратную чемпионку Европы Ольгу Хорошавцеву, представляющую Россию (10:8).

Еще один украинец, борец вольного стиля Магомед Закариев в категории до 97 кг также стал бронзовым призером.

В полуфинале 24-летний Закариев уступил будущему чемпиону - Абдулрашиду Садулаеву из России (0:11). А в поединке за бронзу Магомед одолел белоруса Александра Гущина (9:3).

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Автор: Артем Будрин