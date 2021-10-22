Илья Ковтун / фото НОК
Украинский гимнаст Илья Ковтун стал третьим на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю. Илья выиграл бронзу в мужском индивидуальном многоборье.
Ранее в этом году он становился третьим в многоборье на чемпионате Европы. Это первая его медаль на чемпионате мира. Для Украины эта медаль вторая в истории чемпионатов мира в многоборье. Ранее бронзу имел Олег Верняев в 2019-м году в этой дисциплине.
Мужское индивидуальное многоборье, чемпионат мира
1. Чжан Бохен (Китай) - 87,981
2. Даики Хасимото (Япония) - 87,964
3. Илья Ковтун (Украина) - 84,899