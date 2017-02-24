Свитолина обыграла вторую ракетку мира на турнире в Дубае

В Дубаи завершились полуфинальные матчи теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в одном из которых украинка Элина Свитолина обыграла вторую ракетки мира Ангелик Кребер из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6.

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Читайте такжеБондаренко проиграла датчанке Возняки на теннисном турнире в Дубаи, Свитолина вышла в следующий круг Если в первом сете украинка имела солидный перевес и обошлась без тай-брейка, то во второй партии соперницы на равных дошли до решающего гейма, где Свитолина оказалась сильнее - 7:3.

Свитолина сделала 5 эйсов (0 у соперницы), допустила 3 двойные ошибки, против 8 у Кербер, выигрла 70 процентов очков на первой подачи - против 67 у Кербер.

В финале украинка сыграет с Каролин Возняки из Дании.

Решающий матч состоится в субботу, 25 февраля.