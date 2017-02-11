Сборная Украины не завоюет ни одной награды на зимних Играх-2018 в Пхенчхане - аналитики Gracenote Sports

Аналитическая компания Gracenote Sports опубликовала свой прогноз на Игры-2018 в Пхенчхане ровно за год до начала соревнований, согласно которому сборная Укрианы не завоюет ни единой награды, сообщается на официальном сайте организации.

Украинская команда, которая на предыдущих Играх-2014 в Сочи завоевала две медали в биатлоне, на сей раз останется без наград даже в своем коронном зимнем виде спорта, считают аналитики компании.

Победилем Олимпиады в общекомндном зачете станет сборная Норвегии, которой предрекают 40 наград - 15 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Второе место займет команда Германии (13-11-10, 34), третье - сборная США (10-11-11, 32).

Хозяева и победители общекомандного зачета предыдущей Олимпиады-2014 в Сочи сборная России, по мнению Gracenote Sports, займет 6-е место (6-8-8, 22). Впрочем, аналитики компании не учитывают тот факт, что из-за многочисленных допинг-скандалов россияне могут лишиться шансов на участие в ОИ-2018 по причине дисквалификации.

Как сообщал УНИАН, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Южная Корея).