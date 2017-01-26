Федерер стал первым финалистом мужского Australian Open

В Мельбурне завершился первый полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, в котором Роджер Федерер обыграл Станисласа Вавринку, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался более трех часов и завершился победой Роджера в пяти партиях - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

Читайте такжеСестры Уильям разыграют титул чемпиона Australian Open, Свитолина вышла в полуфинал микстаНаходящийся ниже в рейтинге Федерер, который пропустил полгода из-за травмы, полученной на Уимблдонском турнире летом 2016-го, уверенно начал матч выиграл две партии. Впрочем, в третьей партии в его игре наметился явный кризис, который не прошел даром и в четвертом сете.

В решающей пятой партии Федерер сначала выровнял игру, а при счете 3:2 в свою пользу, сначала выиграл подачу соперника, а затем и свою - 5:2. В концовке соперники обменялись выигранными геймами и Федерер оформил трудную, но заслуженную победу.

Федерер впервые сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии после 7-летнего перерыва.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.