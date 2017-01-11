Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хобарте

В австралийском Хобарте состоялись матчи 1/8 финала теннисного турнира Hobart International, в одном из которых украинка Леся Цуренко обыграла Йоханну Ларссон из Швеции и вышла в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

61-й номер мирового рейтинга Цуренко выиграла у соперницы менее чем за полтора часа - матч продолжался 87 минут.

Читайте такжеЦуренко открыла сезон победой в первом раунде турнира в АвстралииЦуренко доминировала на подаче в первом сете и, во многом благодаря этому, выиграла партию. Она сумела добыть 82 процента очков на первой подаче. Во второй партии Цуренко сразу получила преимущество - 3:0, но затем позволила сопернице перехватить инициативу и сравнять счет, 4:4. Решающим в матче стал девятый гейм. в котором Ларссон проиграла на своей подаче, 4:5. В следующем гейме украинка уверенно выиграла и завершила матч в свою пользу - 6:4, 6:4.

- Я чувствовала себя отлично, потому что мне удалось справиться с тяжелым погодными условиями. Во время игры было ветрено, - говорит Цуренко. - Поэтому я очень рада, что смогла победить. Для меня это был хороший матч.

В 1/4 финала украинка встретится с Шелби Роджерс (США), которая одолела Лару Арруабаррену (Испания) со счетом 6:2, 6:2.

Турнир в Хобарте (Австралия) проходит с 8 по 14 января.