Британская королева присвоила титулы рыцаря теннисисту, бегуну и жокею

Британский теннисист Энди Маррей, бегун Мо Фара и жокей Ли Пирсон получили рыцарские титулы указом королевы Великобритании Елизаветы II, приуроченным к Новому году, сообщает ВВС.

Маррей дважды подряд выигрывал титул олимпийского чемпиона в мужском одиночном турнире - в 2012-м и 2016-м годах. Уроженец Сомали Мо Фара стал первым в истории Британии трехкратным олимпийским чемпионом, финишировав на Играх в Рио первым в забеге на 10 тысяч метров. Десятикратный чемпион Паралимпийских игр по конному спорту Ли Пирсон нес британский флаг на церемонии открытия Игр-2016 в Рио. Эта Паралимпиада принесла ему 11-ю золотую медаль.

Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в семиборье Джессика Эннис-Хилл и чемпионка мира по академической гребле Кэтрин Грэйнджер тем же указом получили титул дам.

Велогонщики Джейсон и Лора Кенни, пловец Саша Киндред и наездники Шарлотта Дюжарден, Ник Скелтон и Софи Кристиансен стали командорами ордена Британской империи.

Бывший легкоатлет 87-летний сэр Роджер Баннистер получил орден Кавалеров почета.

Офицерами ордена британской империи стали боксер Николя Адамс, капитан женской сборной по хоккею на траве Кейт Ричардсон-Уолш, тренер футбольной сборной Уэльса Крис Коулмэн, гребцы Пит Рид и Эндрю Триггз Ходж, велосипедист Эд Клэнси, паралимпийцы Джоди Канди и Энн Данхэм, а также тренер по скачкам Джон Госден.