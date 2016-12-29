Лучшими легкоатлетами года в Украине признаны Бондаренко и Земляк

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2016 года в восьми номинациях. Пятеро победителей получили звание лучших второй год подряд, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Лучшим легкоатлетом года, как и в 2015-м, стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который в Рио завоевал бронзовую олимпийскую награду. Наставник и отец Богдана – Виктор – второй год подряд признан лучшим тренером года!

Лучшей легкоатлеткой 2016 года стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла 7-е место в беге на 400 метров и 5-е в эстафете 4х400 м. Также Ольга Земляк вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации "Команда года". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

Валентина Крепкина и Иван Пушкин, как и в прошлом году, признаны лучшими атлетами-ветеранами страны! Крепкина в 2016-м в возрастной категории 50+ выиграла 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу на чемпионате мира среди ветеранов, а также 3 золота и 1 бронзу на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении. Пушкин (85+) завоевал 3 золота на чемпионате мира среди ветеранов, 2 золота на чемпионате Европы среди ветеранов в помещении и 2 золота на чемпионате Европы среди ветеранов по позастадионных видов.

Многоборку Алину Шух легкоатлетическое сообщество второй год подряд признает лучшей молодой атлеткой страны. Алина в этом году записала в свой актив победу на чемпионате Европы (U-18) по семиборью с юношеским наивысшим достижением в мире (6186 очков), юниорский рекорд Украины в помещении по пятиборью (4354) и повторила национальный юношеский рекорд Украины по прыжкам в высоту (1.92).

В номинации «Лучший молодой спортсмен года» победу одержал Михаил Гаврилюк, который в Тбилиси стал чемпионом Европы (U-18) по метанию молота с лучшим результатом сезона в мире (82.26 м).

Опрос традиционно проводился среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.