Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
00:17, 29 декабря 2016Другое
306
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам.
Петр Порошенко / REUTERS
«Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин», - написал глава государства в Facebook.
Читайте такжеИванчук и Музычук стали лидерами чемпионата мира по быстрым шахматам
«Браво украинским шахматистам!», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня гройсмейстер Василий Иванчук одержал победу на ЧМ, который проходил в Катаре.
Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям стал чемпионом мира.
Ранее победу на чемпионате по быстрым шахматам среди женщин завоевала Анна Музычук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter