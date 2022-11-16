Баскетбольный поединок пройдет в рамках Балканской лиги.

В четверг, 17 ноября, на телеканале УНИАН состоится трансляция баскетбольного матча команд "Будивельник" - "KB Bashkimi" в рамках Балканской лиги. Начало матча в 20:30 по киевскому времени. Напоминаем, что трансляция начинается за 5 минут до начала матча.

Игра состоится пройдет в городе Призрен (Косово).

Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители смогут приобщиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, которая является партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.

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К слову, свой первый поединок в Балканской лиге "Будивельник" сыграл против баскетбольному клубу "KB Peja". Матч завершился счетом 81:71 в пользу "KB Peja".

Напомним, что специально для украинских болельщиков, киевский клуб "Будивельник" бесплатно предоставил эксклюзивные права на трансляцию своих матчей общенациональном телеканала УНИАН, входящего в состав 1+1 media.