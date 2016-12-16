В Полтаве стартовал чемпионат Украины по шашкам-100

В Полтаве стартовал финал Чемпионата Украины по шашкам-100 среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

В турнирах принимают участие почти все сильнейшие спортсмены Украины в международных шашках.

У мужчин ожидается захватывающая борьба между чемпионом и бронзовым призером Чемпионата мира по шашкам -100 2016 года по блицу в Турции-международными гроссместерами Юрием Аникеевым из Харькова и Артемом Ивановым из Днепра.Возможны сюрпризы и от других участников, так как в финале слабых соперников нет о чем говорят и результаты первого тура.

У женщин ожидается не менее интересная борьба.Не дожидаясь окончания декретного отпуска приняла решение играть в финале международный гроссмейстер Виктория Мотричко.Вместе с ней борьбу за золото поведут опытные Ольга Балтажи ,Юлия Макаренкова, Людмила Литвиненко , Ирина Чебукина и другие участники финала.

Завершится турнир 22 декабря. После этого пройдут чемпионаты Украины по быстрой игре и блицу..