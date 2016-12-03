Украинские биатлонистки не смогли попасть в Топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира

В шведском Остерсунде завершилась спринтерская гонка среди женщин на первом этапе Кубка мира по биатлону сезон 2016/17, где украинки не сумели попасть в число 20-ти сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшая из наших - олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Юлия Джима - закончила гонку на 21-м месте.

Юлия Джима допустила два промаха, отстав в итоге от победительницы гонки на 1 минуту 19.5 секунды. Следом за ней из украинок в итоговом протоколе расположилась Ирина Варвинец, которая идеально отстреляла, но медленно прошла дистанцию - 1:24.0 отставания. У еще одной олимпийской чемпионки Елены Пидгрушной 2 промаха и 1:31.1 секунды отставания - 29-е место.

Яна Бондарь финишировала 39-й - (1+1) +1:56.7, Юлия Журавок - 61-й (1+1) +2:38.6, а Анастасия Меркушина - 77-й (2+2) +3:07.7.

Победительницей сегодняшней гонки стала Мари Дорен Абэр (Франция, 0+0) 20:09.7. Второе место у Кайсы Макарайнен (Финляндия, 0+1) +11.4, третье - у Габриэлы Коукаловой (Чехия, 0+0) +19.9.

Сегодня также состоится мужской спринт, а завтра - гонки преследования.