Украинский баскетболист Поддубченко выиграл конкурс "слэм-данков" на этапе мирового тура ФИБА в Абу-Даби (видео)
17:57, 02 ноября 2016Другое
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Украинец одержал вторую победу в течение трех месяцев.
Поддубченко выиграл турнир в Абу-Даби / fbu.ua
Украинец Вадим Поддубченко победил в конкурсе "слэм-данков" в программе мирового тура ФИБА 3х3 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Украинец продемонстрировал несколько разнообразных данков (бросков сверху), чем поразил не только местную публику, но и судей.
Наш спортмен завоевал первое место, выиграв в финале у американца Дага Андерсона.
Ранее, в августе, Поддубченко победил на турнире в Праге.
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