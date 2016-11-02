Украинский баскетболист Поддубченко выиграл конкурс "слэм-данков" на этапе мирового тура ФИБА в Абу-Даби (видео)

Украинец Вадим Поддубченко победил в конкурсе "слэм-данков" в программе мирового тура ФИБА 3х3 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Украинец продемонстрировал несколько разнообразных данков (бросков сверху), чем поразил не только местную публику, но и судей.

Наш спортмен завоевал первое место, выиграв в финале у американца Дага Андерсона.

Ранее, в августе, Поддубченко победил на турнире в Праге.