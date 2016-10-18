Экс-лучший теннисист Украины Стаховский проиграл 254-й ракетке мира

В Нинбо (Китай) завершился матч первого круга теннисного турнира серии ATP Challenger Tour в котором экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл Ясутаке Утияме из Японии, который занимает 254-е место в мировом рейтинге, сообщает официальный сайт ATP.

Матч завершился со счетом 4:6, 3:6.

Таким образом, Стаховский, который сейчас занимает 117-е место в мировом рейтинге (115-е на прошлой неделе), продолжит опускаться в рейтинге.

30-летний украинец на пике своей карьеры в 2010-м году был 31-й ракеткой мира. Он выиграл 4 титула на турнирах АТР.