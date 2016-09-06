Сборная Украины объявила предварительный состав на матч Кубка Дэвиса с Японией

Федерация тенниса Украины отправила в Международную федерацию тенниса (ITF) заявку предварительного состава игроков на матч плэй-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором наша команда встретится с Японией, сообщает "Теннисный клуб".

В соответствии с правилами турнира, который еще именуют как командный Кубок мира, капитаны сборных имеют право за час до начала церемонии жеребьевки внести коррективы и заменить двух игроков. Окончательный состав формально будет объявлен только в следующий четверг, 15 сентября. Реально же все станет понятно уже в понедельник, 12 сентября, когда в Осаке соберутся все участники матча.

В предварительном списке присутствуют все сильнейшие игроки страны, за исключением Александра Долгополова. В оджиночном и парном матчах Открытого чемпионата США Долгополов отказывался от продолжения борьбы по ходу матча из-за травмы.

За сборную Украины в Осаке сыграют Илья Марченко, Сергей Стаховский, Артем Смирнов и Даниил Калениченко. Капитан национальной сборной Украины – Михаил Филима.

Матч Кубка Дэвиса Япония - Украина состоится 16-18 сентября.