Украинец выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира (U-20) в метании молота
11:32, 23 июля 2016Другое
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Во время соревнований спортсмен установил личный рекорд.
Пискунов вслед за победой на ЮОИ в Нанкине выиграл серебро Чемпионата мира / xsport.ua
Украинский молотобоец Глеб Пискунов стал серебряным призером чемпионата мира (U20) по легкой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Пискунов во второй попытке установил личный рекорд (79,58 м). Именно эта попытка была лучшей для украинского спортсмена.
Чемпионом мира в этой дисциплине стал венгр Бенс Халаш (80,93 м).
Соревнования с 19 по 24 июля принимает Быдгощ (Польша).
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