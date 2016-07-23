Украинец выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира (U-20) в метании молота

Украинский молотобоец Глеб Пискунов стал серебряным призером чемпионата мира (U20) по легкой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Пискунов во второй попытке установил личный рекорд (79,58 м). Именно эта попытка была лучшей для украинского спортсмена.

Чемпионом мира в этой дисциплине стал венгр Бенс Халаш (80,93 м).

Соревнования с 19 по 24 июля принимает Быдгощ (Польша).