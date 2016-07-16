Украинец Бондаренко вошел в тройку призеров этапа "Бриллиантовой лиги"

Богдан Бондаренко с лучшим личным результатом сезона стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бондаренко занял 2-е место в прыжках в высоту с результатом 2,37 м. Эту высоту он преодолел со второй попытки. Результат стал лучшим для украинца в нынешнем сезоне. Победил с национальным рекордом итальянец Джанмарко Тамбери (2,39 м). Пытаясь покорить 2,41 м, он получил травму и был доставлен в больницу.

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После победы в Монако Бондаренко возглавил «бриллиантовую» гонку с 26 очками. У американца Эрика Кинарда 20 пунктов. Замыкает тройку британец Робби Грабарз (17).

Соревнования в Монако были первыми для Бондаренко после этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме, 2 июня.

Следует также отметить, что Ольга Саладуха в секторе для тройного прыжка была пятой (14,03 м). Победила колумбийка Катерин Ибаргуэн (14,96 м).