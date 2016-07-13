На US Open будет рекордный призовой фонд в истории тенниса

Призовой фонд Открытого чемпионата США 2016 года (US Open) составит 46,3 миллиона долларов и станет самым крупным в истории теннисных турниров. Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Победители соревнований в одиночном мужском и женском разрядах получат по 3,5 миллиона долларов, финалисты - по 1,75 миллиона долларов. Читайте такжеБританец Маррей стал двукратным чемпионом УимблдонаПобедители турниров в парных разрядах получат по 625 тысяч долларов.

По сравнению с прошлогодним чемпионатом призовые выросли на 10 процентов.

Отметим, что призовой фонд Australian Open-2016 составлял 33,5 миллиона долларов, "Ролан Гаррос" — 35,5 миллиона, Уимблдона - 37,2 миллиона.

Открытый чемпионат США состоится с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.