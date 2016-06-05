Лучший теннисист мира Джокович впервые в карьере выиграл "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Новак Джокович впервые в своей карьере стал чемпионом открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".

В сегодняшнем финальном матче Джокович в четырех сетах обыграл британца Энди Маррея - 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Ранее Джокович уже выигрывал три других турнира категории Grand Slam - US Open, Australian Open и "Уимблдон". Таким образом, он стал всего лишь восьмым спортсменом в истории тенниса, которому покорились все главные турниры мира. Ранее это достижение покорялось Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Андре Агасси, Рою Эмерсону, Роду Лэйверу, Дону Баджу и Фреду Перри.

Кроме того, после победы в "Ролан Гаррос" Джокович вышел на четвертое место среди всех теннисистов по количеству побед в турнирах Grand Slam. На данный момент у серба 12 таких побед, у Рафаэля Надаля и Пита Сампраса - по 14, Роджера Федерера - 17.

Как сообщал УНИАН, вчера победу на женском турнире "Ролан Гаррос" неожиданно одержала 22-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, которая в финале обыграла лучшую теннисистку мира Серену Вильямс.