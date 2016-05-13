Украинки завоевали серебряную медаль в синхронном плавании на чемпионате Европы

Лолита Ананасова и Анна Волошина получили от судей за свое выступление оценку 91.7249 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки отстали от победительниц соревнований - дуэта из России Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, на 3.4651 балла.

Бронзовая медаль у Линды Черутти и Констанцы Ферро из Италии.

Также в утренней части программы были разыграны награды в технической программе среди смешанных пар, где представители Украины Екатерина Резник и Антон Тимофеев заняли 4-е место среди 4-х пар участников соревнований. Чемпионом и призерами стали, соответственно дуэты из России, Италии и Испании.

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Соревнования по синхронному плаванию в рамках чемпионата Европы завершатся сегодня вечером, когда последний комплект медалей разыграют команды.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 11 наград - золото Ильи Кваши в прыжках в воду с метрового трамплина, 8 серебряных медалей и 2 бронзовые в прыжках и синхронном плавании. Команда занимает 3-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-0-2) и Германии (2-0-0).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.