Украинки завоевали еще две серебряные медали чемпионата Европы по синхронному плаванию

В Лондоне (Великобритания) завершились соревнования чемпионата Европы по синхронному плаванию в двух видах программы, где украинки завоевали серебряные награды.

В технической программе солисток Анна Волошина набрала 90.7289 балла, отстав от победительницы Светланы Ромашиной из России на 3.1576 балла. Третье место и бронзовая медаль на счету Линды Черрути из Италии.

В свою очередь, в комбинации в командных соревнованиях сборная Украины набрала 93.4333 балла, отстав от команды России на 3.0667 пункта. Третье место также на счету команды Италии. Украинки выступали в составе Анна Волошина, Лолита Ананасова, Дарья Юшко, Елена Гречихина, Ольга Золотарева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Сабада и Екатерина Садурская.

Читайте также: Украинец Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 8 наград - золото Ильи Кваши в прыжках в воду и 7 серебряных медалей в прыжках и синхронном плавании. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (7-0-2), но опережая команду Италии (1-4-5).

Чемпионат Европы по водным видам сорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.