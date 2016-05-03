Пять украинских шахматисток повысили позиции в рейтинге ФИДЕ

Согласно нему среди мужчин Украина представлена 8 гроссмейстерами, а в женской части – 6. И как раз наши шахматные представительницы продемонстрировали совместный рывок вверх, в отличие от представителей мужской команды, сообщает Спортивный комитет Украины.

В Топ-3 вернулась Мария Музычук (3-я, 2561). В топ-20 в этом месяце входит и Наталья Жукова (19-я, 2489). Анна Ушенина поднимается на три ступеньки (37-я, 2450). Инна Гапоненко преодолевает вверх почти десять пунктов (54-я, 2415). А Татьяна Василевич немного отдалилась от линии вылета из топ-100 (93-я, 2367). Единственной, кто неизменно остался на своем месте, является Анна Музычук (6-я, 2555).

У наших мужчин наблюдается регресс в позициях. Из восьми украинских гроссмейстеров шестеро потеряли места в рейтинге ФИДЕ. Это Руслан Пономарев (35-й, 2715), Василий Иванчук (36-й, 2710), Антон Коробов (66-й, 2674), Александр Арещенко (79-й, 2667), Александр Моисеенко (83-й, 2663) и Захар Ефименко (99-й, 2656). Самое ощутимое падение было у Коробова, минус 24 места, и Ефименко, мінус 19 позиций. Самое высокое место среди украинцев занимает Павел Эльянов, который неизменно второй месяц подряд расположился на 12-й строчке. Только Юрию Криворучко удалось подняться на одно место (48-й, 2691).

Первыми номерами в топ-100 мира у женщин и мужчин остаются Хоу Ифань (Китай, 2663) и Магнус Карлсен (Норвегия, 2851).

В сотню сильнейших юношей входят Илья Нижник и Александр Бортников. А у девушек мы представлены сразу пятью шахматистками: Юлией Осьмак, Натальей Буксой, Марией Танцюрой, Еленой Мартинковой и Ириной Барчук.