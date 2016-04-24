Надаль в девятый раз выиграл теннисный турнир в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал девятикратным чемпионом престижного турнира в Барселоне, призовой фонд которого в этом году составил 2,428,355 евро.

В финальном поединке Надаль обыграл японца Кеи Нисикори в двух сетах - 6:4, 7:5.

Встреча была примечательной тем, что в предыдущие 11 лет лишь Надаль и Нисикори выигрывали данный турнир. Японец становился чемпионом Барселоны в последние два года, а перед этим восемь раз кряду здесь побеждал Надаль.

Данный триумф стал 49-м титулом для Надаля на грунтовом покрытии.

Как сообщал УНИАН, украинец Александр Долгополов покинул турнир в Барселоне на четвертьфинальном этапе. Киевлянин в двух сетах уступил Кеи Нисикори.