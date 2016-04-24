Надаль в девятый раз выиграл теннисный турнир в Барселоне
23:20, 24 апреля 2016Другое
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Испанец в очередной раз подтвердил свое прозвище "Короля грунта".
REUTERS
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал девятикратным чемпионом престижного турнира в Барселоне, призовой фонд которого в этом году составил 2,428,355 евро.
В финальном поединке Надаль обыграл японца Кеи Нисикори в двух сетах - 6:4, 7:5.
Встреча была примечательной тем, что в предыдущие 11 лет лишь Надаль и Нисикори выигрывали данный турнир. Японец становился чемпионом Барселоны в последние два года, а перед этим восемь раз кряду здесь побеждал Надаль.
Данный триумф стал 49-м титулом для Надаля на грунтовом покрытии.
Как сообщал УНИАН, украинец Александр Долгополов покинул турнир в Барселоне на четвертьфинальном этапе. Киевлянин в двух сетах уступил Кеи Нисикори.
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