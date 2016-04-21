Долгополов обыграл россиянина вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне

В Барселоне (Испания) завершился матч третьего раунда крупного теннисного турнира Barcelona Open Banc Sabadell (категория: ATP World Tour 500), в котором украинец Александр Долгополов обыграл Карена Хачанова из России, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6-4 7-5

Уже на старте встречи теннисисты обменялись брейками и по ходу партии имели шансы выиграть гейм на подаче соперника еще раз. Удалось это сделать Долгополову - брейкпоинты оказались одновременно и сетболами. Вторую возможность выйти вперед по сетам украинец использует.

Вторая партия развивалась совсем по другому сценарию: один лишь брейкпоинт был у Хачанова в третьем гейме, но Долгополов свое очко защищает. Гарантировав себе как минимум тайбрейк, Александр получает возможность завершить поединок на подаче Хачанова. С третьего матчбола украинец оформляет путевку в 1/4 финала.

Там нашего теннисиста ждет встреча с действующим чемпионом соревнований Кеи Нисикори. Японец выиграл все четыре их предыдущих матча, в том числе и поединок этого сезона на Мастерсе в Майами (6-2 6-2).

В параллельно проходившем матче на другом турнире в Бухаресте (Румыния) Илья Марченко проиграл Федерико Дельбонису (Аргентина) - 5:7, 2:6.