Украинка Марина Черняк выиграла золото на турнире Гран-при по дзюдо в Гааге

30-летняя дзюдоистка из Запорожья в блестящем стиле победила соперницу из Китая.

В Гааге стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо, где победу в первый же день завоевала украинская спортсменка Марина Черняк. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

30-летняя дзюдоистка из Запорожья, которая выступает в весе до 48 килограммов, в блестящем стиле победила соперницу из Китая, проведя в финальной схватке прием, оцененный судьями "ваза-ари".

Турнир Гран-при в Гааге завершится 18 ноября.

Как сообщал УНИАН, юная украинская звездочка Дарья Билодид выиграла молодежный чемпионат мира по дзюдо, который проходил на Багамских островах.