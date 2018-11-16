Украинка Марина Черняк выиграла золото на турнире Гран-при по дзюдо в Гааге
20:29, 16 ноября 2018Другое
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30-летняя дзюдоистка из Запорожья в блестящем стиле победила соперницу из Китая.
Марина Черняк / Reuters
В Гааге стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо, где победу в первый же день завоевала украинская спортсменка Марина Черняк. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
30-летняя дзюдоистка из Запорожья, которая выступает в весе до 48 килограммов, в блестящем стиле победила соперницу из Китая, проведя в финальной схватке прием, оцененный судьями "ваза-ари".
Турнир Гран-при в Гааге завершится 18 ноября.
Как сообщал УНИАН, юная украинская звездочка Дарья Билодид выиграла молодежный чемпионат мира по дзюдо, который проходил на Багамских островах.
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