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Тренер сборной Украины по гандболу возглавил румынский клуб

16:48, 08 ноября 2018
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Бебешко одержал победу в первом матче во главе румынской команды / handball.motorsich.com

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко по совместительству возглавил «Кэлэраши» — клуб сильнейшей лиги чемпионата Румынии, за который также выступает игрок сборной Украины Павел Гурковский.

После победы над «Бакэу» 33:28 (15:13), в первом матче под руководством Бебешко, «Кэлэраши» занимает 6 место турнирной таблицы, сообщает официальный сайт гандбольного клуба Мотор Запорожье.

Перед командной стоит задача пробиться в топ-5 чемпионата.

На данный момент, сборная Украины благодаря домашней победе над Черногорией 29:24 имеет хорошие шансы на выход на чемпионат Европы-2020.

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Теги: #гандбол#сборная Украины#чемпионат Европы