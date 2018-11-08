Тренер сборной Украины по гандболу возглавил румынский клуб

Сергей Бебешко возглавил «Кэлэраши» — клуб сильнейшей лиги чемпионата Румынии.

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко по совместительству возглавил «Кэлэраши» — клуб сильнейшей лиги чемпионата Румынии, за который также выступает игрок сборной Украины Павел Гурковский.

После победы над «Бакэу» 33:28 (15:13), в первом матче под руководством Бебешко, «Кэлэраши» занимает 6 место турнирной таблицы, сообщает официальный сайт гандбольного клуба Мотор Запорожье.

Перед командной стоит задача пробиться в топ-5 чемпионата.

На данный момент, сборная Украины благодаря домашней победе над Черногорией 29:24 имеет хорошие шансы на выход на чемпионат Европы-2020.