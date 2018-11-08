Тренер сборной Украины по гандболу возглавил румынский клуб
16:48, 08 ноября 2018Другое
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Сергей Бебешко возглавил «Кэлэраши» — клуб сильнейшей лиги чемпионата Румынии.
Бебешко одержал победу в первом матче во главе румынской команды / handball.motorsich.com
Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко по совместительству возглавил «Кэлэраши» — клуб сильнейшей лиги чемпионата Румынии, за который также выступает игрок сборной Украины Павел Гурковский.
После победы над «Бакэу» 33:28 (15:13), в первом матче под руководством Бебешко, «Кэлэраши» занимает 6 место турнирной таблицы, сообщает официальный сайт гандбольного клуба Мотор Запорожье.
Перед командной стоит задача пробиться в топ-5 чемпионата.
На данный момент, сборная Украины благодаря домашней победе над Черногорией 29:24 имеет хорошие шансы на выход на чемпионат Европы-2020.
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