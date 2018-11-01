Свитолина отмечена наградой "Гордость Украины"

Соответствующее решение принял Национальный олимпийский комитет.

Чемпионка Итогового турнира WTA, украинская теннисистка Элина Свитолина будет отмечена специальной высокой наградой "Гордость Украины". Соответствующее решение принял Национальный олимпийский комитет Украины.

Об этом сообщает официальный сайт НОК.

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Ранее подобной награды были удостоены сестры Алена и Катерина Бондаренко, впервые в истории отечественного тенниса одержавшие победу в парном разряде одного из четырех турниров Большого Шлема – открытом чемпионате Австралии, а также легкоатлетка Наталья Добрынская - за завоевание титула чемпионки мира и установление нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье.

Напомним, в конце октября первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина установила историческое достижение, одержав победу в Итоговом турнире женской теннисной ассоциации (WTA), который собрал в Сингапуре 8 лучших теннисисток планеты.