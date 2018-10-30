Ушла из жизни тренер легендарной украинской спортсменки

После тяжелой болезни скончалась наставница 4-кратной олимпийской чемпионки Яны Клочковой - заслуженный тренер Украины Нина Кожух.

29 октября в возрасте 73 лет после тяжелой болезни скончалась заслуженный тренер Украины Нина Кожух.

Кожух являлась тренером знаменитой украинской пловчихи Яны Клочковой, которая четырежды становилась олимпийской чемпионкой.

В 2006 году Кожух был признана лучшим женским тренером Европы по плаванию, и получила в награду орден княгини Ольги I степени.

Другой воспитанник Кожух Владимир Долгов становился бронзовым призером Олимпиады-80.

Муж Нины Кожух - Александр Кожух, ушедший из жизни в 2016 году, также являлся заслуженным тренером Украины, и был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.

В Харькове проводятся соревнования по плаванию имени семейства Кожух.

Как сообщал УНИАН ранее, умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.