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Ушла из жизни тренер легендарной украинской спортсменки

14:02, 30 октября 2018
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Нина Кожух вместе со своей выдающейся ученицей Яной Клочковой / газета "Міст"

Кожух являлась тренером знаменитой украинской пловчихи Яны Клочковой, которая четырежды становилась олимпийской чемпионкой.

В 2006 году Кожух был признана лучшим женским тренером Европы по плаванию, и получила в награду орден княгини Ольги I степени.

Другой воспитанник Кожух Владимир Долгов становился бронзовым призером Олимпиады-80.

Муж Нины Кожух - Александр Кожух, ушедший из жизни в 2016 году, также являлся заслуженным тренером Украины, и был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.

В Харькове проводятся соревнования по плаванию имени семейства Кожух.

Как сообщал УНИАН ранее, умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.

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Теги: #плавание#Яна Клочкова