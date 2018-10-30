Ушла из жизни тренер легендарной украинской спортсменки
14:02, 30 октября 2018Другое
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После тяжелой болезни скончалась наставница 4-кратной олимпийской чемпионки Яны Клочковой - заслуженный тренер Украины Нина Кожух.
Нина Кожух вместе со своей выдающейся ученицей Яной Клочковой / газета "Міст"
29 октября в возрасте 73 лет после тяжелой болезни скончалась заслуженный тренер Украины Нина Кожух.
Кожух являлась тренером знаменитой украинской пловчихи Яны Клочковой, которая четырежды становилась олимпийской чемпионкой.
В 2006 году Кожух был признана лучшим женским тренером Европы по плаванию, и получила в награду орден княгини Ольги I степени.
Другой воспитанник Кожух Владимир Долгов становился бронзовым призером Олимпиады-80.
Муж Нины Кожух - Александр Кожух, ушедший из жизни в 2016 году, также являлся заслуженным тренером Украины, и был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.
В Харькове проводятся соревнования по плаванию имени семейства Кожух.
Как сообщал УНИАН ранее, умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.
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