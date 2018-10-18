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Украинцы Бондарчук и Лыскун выиграли медали на летней юношеской Олимпиаде

14:43, 18 октября 2018
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Тарас Бондарчук / НОК Украины

Боксер Тарас Бондарчук в весовой категории 60 кг в финальном поединке проиграл Атичайе Поемсапе из Таиланда. В результате украинский боксер завоевал серебро. 

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В прыжках в воду украинка София Лыскун выиграла свою вторую награду на летних юношеских Олимпийских играх. В миксте с россиянином Русланом Терновым Лыскун показала третий результат в прыжках с 10-трамплина – 371.15 баллов.

Ранее Лыскун выиграла серебро в личном зачете, к нему она добавила бронзу в миксте.

Как сообщает официальный сайт НОК Украины, у украинской сборной 21 медаль летней юношеской Олимпиады. Среди них - 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.

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Теги: #Юношеские Олимпийские игры-2018