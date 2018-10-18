Украинцы Бондарчук и Лыскун выиграли медали на летней юношеской Олимпиаде
Украинцы выиграли еще две награды на летней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Буэнос-Айресе.
Боксер Тарас Бондарчук в весовой категории 60 кг в финальном поединке проиграл Атичайе Поемсапе из Таиланда. В результате украинский боксер завоевал серебро.
Читайте такжеГимнастка Пограничная стала вице-чемпионкой ЮОИ-2018 по художественной гимнастике
В прыжках в воду украинка София Лыскун выиграла свою вторую награду на летних юношеских Олимпийских играх. В миксте с россиянином Русланом Терновым Лыскун показала третий результат в прыжках с 10-трамплина – 371.15 баллов.
Ранее Лыскун выиграла серебро в личном зачете, к нему она добавила бронзу в миксте.
Как сообщает официальный сайт НОК Украины, у украинской сборной 21 медаль летней юношеской Олимпиады. Среди них - 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.