Украинцы Бондарчук и Лыскун выиграли медали на летней юношеской Олимпиаде

У украинской сборной 21 медаль летней юношеской Олимпиады, среди них - 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.

Украинцы выиграли еще две награды на летней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Буэнос-Айресе.

Боксер Тарас Бондарчук в весовой категории 60 кг в финальном поединке проиграл Атичайе Поемсапе из Таиланда. В результате украинский боксер завоевал серебро.

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В прыжках в воду украинка София Лыскун выиграла свою вторую награду на летних юношеских Олимпийских играх. В миксте с россиянином Русланом Терновым Лыскун показала третий результат в прыжках с 10-трамплина – 371.15 баллов.

Ранее Лыскун выиграла серебро в личном зачете, к нему она добавила бронзу в миксте.

Как сообщает официальный сайт НОК Украины, у украинской сборной 21 медаль летней юношеской Олимпиады. Среди них - 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.