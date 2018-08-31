Михаил Романчук признан лучшим спортсменом августа в Украине

Его личный наставник Петр Нагорный получил звание лучшего тренера августа.

Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратного чемпиона и серебряного призера чемпионата Европы по плаванию Михаила Романчука лучшим спортсменом последнего летнего месяца.

Его личный наставник Петр Нагорный получил звание лучшего тренера августа, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Подводя итоги спортивного августа Экспертная комиссия НОК отметила замечательные достижения украинских спортсменов на международных стартах по академической гребле, велоспорту, легкой атлетике, синхронному плаванию, спортивной гимнастике, прыжкам в воду, плаванию.

Звание лучшего спортсмена месяца получил Михаил Романчук. На чемпионате Европы в Глазго (Шотландия) талантливый пловец завоевал три медали: он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала на дистанциях 400 метров и 800 метров вольным стилем и занял второе место на дистанции 1500 метров.

Напомним, на II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине-2014 Михаил завоевал «золото» и «серебро» (400 м и 800 м, вольный стиль).

Для Романчука это первое высокое признание НОК.