Шестеро украинцев выступят в финале легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

Андрей Проценко поведет борьбу за бриллиантовый трофей.

30 августа в Цюрихе определится первые победители «Бриллиантовой лиги»-2018.

А уже на следующий день второй финал состоится в Брюсселе, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Традиционно, в программе соревнований будут как «бриллиантовые», так и не «бриллиантовые» дисциплины. В первых из них выступит только один украинец. Андрей Проценко будет одним из 12 прыгунов в высоту, которые поведут борьбу за главный приз серии – бриллиантовый трофей. Среди его соперников, в частности, действующий чемпион Европы немец Матеуш Пржибилко и итальянец Джанмарко Тамбери.

Остальные украинок выступит в дисциплинах, «бриллиантовые» финалы которых состоятся днем ранее. Однако от того менее интересными соревнования точно не станут.

Оксана Окунева на следующий день после финала в Цюрихе выйдет в брюссельский сектор для прыжков в высоту. Ольга Ляхова будет соревноваться в беге на 800 метров. А на старт дистанции 400 метров с барьерами выйдут сразу три украинки – Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Мария Николенко.