Свитолина уверенно пробилась в третий круг US Open

Во втором раунде украинка обыграла Татьяну Марию из Германии.

Украинка Элина Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата США - US Open. Первая ракетка Украины и седьмой номер рейтинга WTA победила 70-ю ракетку мира из Германии Татьяну Марию – 6:2, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился чуть более часа.

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В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Ван Цян (Китай) – Ирина Бегу (Румыния).

Также свой матч проводит сегодня Ангелина Калинина. Противостоит ей 3-й номер мирового рейтинга из США Слоун Стивенс. Посде первых пяти геймов украинка сенсационно вела в счете - 4:1.

Отметим, что призовой фонд US Open составляет 53 000 000 долларов.