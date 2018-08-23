Лучшая теннисистка Украины Свитолина оголила ножки для обложки модного глянца
13:17, 23 августа 2018Другое
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Элина Свитолина продолжает участвовать в фотосессиях для известных изданий.
Элина Свитолина готовится к новым турнирам и, параллельно, снимается в модных журналах / REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась для обложки украинской версии журнала ELLE.
На обложке теннисистка в непривычном для себя образе - строком черном платье и туфлях.
Свитолина показала обложку, опубликовав ее на своей странице в Instagram с подписью "Отличная работа".
Как сообщал УНИАН, в ближайший понедельник начнется последний теннисный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США. Соревнования в Нью-Йорке продлятся с 27 августа по 9 сентября.
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