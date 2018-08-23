Лучшая теннисистка Украины Свитолина оголила ножки для обложки модного глянца

13:17, 23 августа 2018
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Элина Свитолина готовится к новым турнирам и, параллельно, снимается в модных журналах / REUTERS

На обложке теннисистка в непривычном для себя образе - строком черном платье и туфлях. 

Свитолина показала обложку, опубликовав ее на своей странице в Instagram с подписью "Отличная работа".

Как сообщал УНИАН, в ближайший понедельник начнется последний теннисный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США. Соревнования в Нью-Йорке продлятся с 27 августа по 9 сентября.

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Теги: #Элина Свитолина#Свитолина личная жизнь