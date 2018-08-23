Лучшая теннисистка Украины Свитолина оголила ножки для обложки модного глянца

Элина Свитолина продолжает участвовать в фотосессиях для известных изданий.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась для обложки украинской версии журнала ELLE.

На обложке теннисистка в непривычном для себя образе - строком черном платье и туфлях.

Свитолина показала обложку, опубликовав ее на своей странице в Instagram с подписью "Отличная работа".

Как сообщал УНИАН, в ближайший понедельник начнется последний теннисный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США. Соревнования в Нью-Йорке продлятся с 27 августа по 9 сентября.