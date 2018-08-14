Задачи сборных Украины по волейболу - выйти на Евро с 1-го места в отборе: президент ФВУ

Также Михаил Мельник уже задумывается об Олимпийских играх-2018

15 августа в Запорожье женская и мужская сборные Украины проведут первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019.

Ажиотаж вокруг этого события наблюдается солидный, и это понятно. Во-первых, игры будет принимать только что реконструированный Дворец спорта «Юность», который, по словам очевидцев, сейчас фактически ничем не уступает лучшим континентальным аренам. А во-вторых, обе наши национальные команды реально претендуют на выход в финальный раунд престижных соревнований.

Если же добавить, что в последний раз наши мужчины вышли в финал Евро в середине 2000-х годов, то сегодняшнее стремление подопечных Угиса Крастиньша непременно стать одними из участников турнира с участием всей европейской элиты вполне объяснимо. В комментарии пресс-службе ФВУ это подтвердил и президент нашей национальной федерации...

Действительно, настроение у ребят максимально боевое, - рассказал Михаил Мельник. - Перед ними поставлена однозначная задача: получение путевки на чемпионат Европы, причем, с первого места в своей группе. Лично я считаю, что это им вполне по силам. Ведь триумф в соревнованиях Евролиги в 2017 году позволил сборной значительно улучшить свой рейтинг, и при жеребьевке она получила соперников, что находятся в континентальной табели о рангах ниже.

У женщин картина аналогичная. Подопечные Гария Егиазарова также выиграли Евролигу-2017 и тоже получили в группе оппонентов, которых обязательно должны побеждать. Поэтому, насколько мне известно, они нацеливаются обеспечить себе досрочно первое место в группе уже 25 августа, когда состоятся матчи 4-го тура.

Успешные выступления в квалификационном раунде европейского первенства будут иметь огромное значение еще и с точки зрения улучшения своего рейтинга. Ведь скоро начнется отбор на Игры-2020, и чем выше будут там наши позиции – тем реальнее станут надежды пробиться в число участников Олимпиады в Токио. Стоит ли объяснять, какой это будет прорыв в летописи отечественного волеболу?..

На вопрос, получили наставники обеих сборных в свое распоряжение всех тех исполнителей, на которых рассчитывали, Мельник ответил:

- По крайней мере, всех тех, кто не имел проблем со здоровьем. Конечно, мужчинам будет не хватать Олега Плотницкого и Василия Тупчия. Зато появились опытные Ян Ерещенко, Дмитрий Терьоменко и Алексей Клямар, а недавно прибыл еще и Олег Шевченко. В составе своего нового клуба – «Атырау» из Казахстана – он принимал участие в клубном чемпионате Азии, где завоевал серебряные награды. Поэтому находится в хорошей физической форме и составляет хорошую конкуренцию другим догравальникам.

Также рассчитываю увидеть значительный прогресс в действиях молодых игроков – Дмитрия Вієцького, Ильи Ковалева...

Что же до женщин, то мы до последнего надеялись на помощь досвідченішої Олеси Рыхлюк. Однако она лишь восстанавливается после травмы плеча, и мы с пониманием отнеслись к ее ситуации. Рисковать ей не стоит, пусть лучше полностью вылечится и, надеемся, поможет нам уже в финальном раунде чемпионата Европы.

В ближайших матчах из-за травмы не сыграет и Анна Степанюк. И все же в распоряжении Гарія Егиазарова достаточно квалифицированных исполнителей, которые, очень верю, действительно порадуют своей игрой многочисленных болельщиков.

15 августа в матчах 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы женская сборная Украины сыграет против команды Норвегии (начало игры в 16.00), а мужская команда - против сборной Швейцарии (19.00).