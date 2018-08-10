Украина завоевала второе золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

23:00, 10 августа 2018
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Наталья Прищепа (№7) и Ольга Ляхова (слева) завоевали медали ЧЕ по легкой атлетике в беге на 800 м / REUTERS

Победу украинке Прищепе принесло время 2.00,38 минуты в финальном забеге. Второй стала француженка Ренелль Ламоте, которая уступила Прищепе 24 сотых секунды, а третье место - у еще одной украинки Ольге Ляховой, показавшей результат 2.00,79 минуты.

Золото Прищепы стало вторым для Украины на чемпионате Европы-2018 после победы Марьяна Закальницкого в спортивной ходьбе. Также в активе украинской команды два серебра и две бронзы.

С двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями Украина занимает 6-е место в медальном зачете ЧЕ по легкой атлетике.

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Теги: #легкая атлетика#Наталья Прищепа#Ольга Ляхова