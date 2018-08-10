Украина завоевала второе золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Наталья Прищепа стала чемпионкой Европы-2018 в беге на 800 метров, у Ольги Ляховой - бронза.

Украинcкая легкоатлетка Наталья Прищепа стала чемпионкой Европы в беге на 800 м, а Ольга Ляхова выиграла бронзу.

Победу украинке Прищепе принесло время 2.00,38 минуты в финальном забеге. Второй стала француженка Ренелль Ламоте, которая уступила Прищепе 24 сотых секунды, а третье место - у еще одной украинки Ольге Ляховой, показавшей результат 2.00,79 минуты.

Золото Прищепы стало вторым для Украины на чемпионате Европы-2018 после победы Марьяна Закальницкого в спортивной ходьбе. Также в активе украинской команды два серебра и две бронзы.

С двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями Украина занимает 6-е место в медальном зачете ЧЕ по легкой атлетике.