Украина завоевала второе золото на чемпионате Европы по легкой атлетике
23:00, 10 августа 2018Другое
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Наталья Прищепа стала чемпионкой Европы-2018 в беге на 800 метров, у Ольги Ляховой - бронза.
Наталья Прищепа (№7) и Ольга Ляхова (слева) завоевали медали ЧЕ по легкой атлетике в беге на 800 м / REUTERS
Украинcкая легкоатлетка Наталья Прищепа стала чемпионкой Европы в беге на 800 м, а Ольга Ляхова выиграла бронзу.
Победу украинке Прищепе принесло время 2.00,38 минуты в финальном забеге. Второй стала француженка Ренелль Ламоте, которая уступила Прищепе 24 сотых секунды, а третье место - у еще одной украинки Ольге Ляховой, показавшей результат 2.00,79 минуты.
Золото Прищепы стало вторым для Украины на чемпионате Европы-2018 после победы Марьяна Закальницкого в спортивной ходьбе. Также в активе украинской команды два серебра и две бронзы.
С двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями Украина занимает 6-е место в медальном зачете ЧЕ по легкой атлетике.
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